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Порошенко заявил, что против него возбудили 24 дела
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в отношении него возбуждены 24 дела. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:32
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Порошенко заявил, что против него возбудили 24 дела

10:32 01.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в отношении него возбуждены 24 дела.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении Порошенко: о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначении членов Высшего Совета правосудия. Они, по ее словам, были закрыты за отсутствием состава преступления.
"Двадцать четыре, потому что три они закрыли", - сказал Порошенко в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, отвечая на вопрос, сколько против него возбуждено дел и корректной ли является цифра 27.
Он отметил, что официально о числе дел правоохранители ему не сообщали.
Вместе с тем, по мнению Порошенко, делами в отношении него власть пытается отвлечь внимание общества от существующих на Украине проблем. "Это (дела – ред.) вместо хлеба людям дать попкорн и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют", - считает Порошенко.
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Он также не исключил, что его уголовное преследование - это месть. "Это месть мелких людей по мелким делам, никчемных людей по никчемным делам… Он (нынешний президент Украины Владимир Зеленский – ред.) считает, что проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то враждебные сценарии внутри страны, которые он связывает исключительно с моим именем", - утверждает Порошенко.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, к которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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