Около 37% томских избирателей проголосовали по поправкам

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Около 37% избирателей в Томской области, по данным на 12.00 местного времени (08.00 мск) среды, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает облизбирком.
По данным избирательной комиссии региона, к полудню в Томской области общая явка избирателей с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 37,15%. За первые два часа она составляла 34,64%.
В Томской области 1 июля открылись 773 избирательных участков. Всего в регионе за предыдущие шесть дней проголосовали 209,1 тысячи человек из более чем 768 тысяч избирателей. Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Избиратели смогут также отдать свой голос за присвоение Томску почетного звания "Город трудовой доблести".
В Томской области явка на президентских выборах 2018 года на 12.00 местного времени составляла 23,01%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.