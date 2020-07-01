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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Около 37% томских избирателей проголосовали по поправкам
Около 37% избирателей в Томской области, по данным на 12.00 местного времени (08.00 мск) среды, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:27
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
томск
томская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, томск, томская область, политика

Около 37% томских избирателей проголосовали по поправкам

10:27 01.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию России
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию России
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Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию России . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Около 37% избирателей в Томской области, по данным на 12.00 местного времени (08.00 мск) среды, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает облизбирком.
По данным избирательной комиссии региона, к полудню в Томской области общая явка избирателей с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 37,15%. За первые два часа она составляла 34,64%.
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В Томской области 1 июля открылись 773 избирательных участков. Всего в регионе за предыдущие шесть дней проголосовали 209,1 тысячи человек из более чем 768 тысяч избирателей. Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Избиратели смогут также отдать свой голос за присвоение Томску почетного звания "Город трудовой доблести".
В Томской области явка на президентских выборах 2018 года на 12.00 местного времени составляла 23,01%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинТомскТомская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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