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В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией — 85-летняя женщина и 57-летний мужчина — скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:27
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

10:27 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Два пациента с коронавирусной инфекцией — 85-летняя женщина и 57-летний мужчина — скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев достигло 123, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умер мужчина 57 лет. Также от инсульта умерла инфицированная 85-летняя женщина. Общее количество летальных исходов составило 123: непосредственно от COVID-19 умерли 75 пациентов, еще 48 пациентов — от сопутствующих заболеваний", — говорится в сообщении.
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По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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