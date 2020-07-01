В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

"За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умер мужчина 57 лет. Также от инсульта умерла инфицированная 85-летняя женщина. Общее количество летальных исходов составило 123: непосредственно от COVID-19 умерли 75 пациентов, еще 48 пациентов — от сопутствующих заболеваний", — говорится в сообщении.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.