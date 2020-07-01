Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573725494.html
На Камчатке явка на голосовании по Конституции составила 42,5%
За два часа до окончания голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на Камчатке явка избирателей составляет 42,5%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
камчатский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573724610_0:0:2410:1357_1400x0_80_0_0_5948dc31a96063ee3b225a3bf018e8f5.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573724610_0:0:2410:1357_1400x0_80_0_0_5948dc31a96063ee3b225a3bf018e8f5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573724610_0:0:2144:1607_1400x0_80_0_0_00f6d59bb359254aa3848e7eb74b8856.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573724610_0:0:1608:1607_1400x0_80_0_0_a24bbdfccd8b586960d3ae2b7c266730.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, камчатский край, политика

На Камчатке явка на голосовании по Конституции составила 42,5%

10:25 01.07.2020
378
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. За два часа до окончания голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на Камчатке явка избирателей составляет 42,5%, сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию. На Камчатке открылись 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.
"По данным на 18.00 по камчатскому времени (09.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 42,5%, или более 102 тысяч человек", - сообщает краевой избирком.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
200001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинКамчатский крайПолитика
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию России
Около 37% томских избирателей проголосовали по поправкам
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Урны для бюллетеней
ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по поправкам
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
В Эстонии открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Женщина перед открытием избирательного участка
В Волгоградской области три района показали явку более 75%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
Лента новостейМолния