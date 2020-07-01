На Камчатке явка на голосовании по Конституции составила 42,5%

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию. На Камчатке открылись 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.

"По данным на 18.00 по камчатскому времени (09.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 42,5%, или более 102 тысяч человек", - сообщает краевой избирком.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.