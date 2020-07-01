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На Украине отменили госмонополию на производство спирта
Закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта на Украине, в среду вводится в действие. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:25
верховная рада украины
украина
алкоголь
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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60
верховная рада украины, украина, алкоголь, в мире

На Украине отменили госмонополию на производство спирта

10:25 01.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта на Украине, в среду вводится в действие.
Верховная рада Украины 3 декабря 2019 года приняла закон об отмене с 2020 года госмонополии на спиртовую отрасль. Позже его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 14 декабря, а вводится в действие с 1 июля 2020 года.
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Закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии. Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из страны. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.
Для защиты украинского товаропроизводителя закон предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные кабмином госпредприятия.
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Верховная Рада УкраиныУкраинаАлкогольВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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