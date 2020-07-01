На Украине отменили госмонополию на производство спирта

Закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии. Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из страны. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.