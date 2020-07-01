https://ria.ru/20200701/1573725388.html
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
2020-07-01T12:00
2020-07-01T12:00
подкаст
как вы это делаете?!
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725451_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_ccc8d1e9385c36918766f9bb4a6e53ec.jpg
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725451_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_ccc8d1e9385c36918766f9bb4a6e53ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725451_83:0:559:357_1400x0_80_0_0_9d1c2d7d98055ffccb297fce6078b601.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725451_142:0:499:357_1400x0_80_0_0_5e1bd44c0b156fa8f3bcf33b12156822.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запечённый в соли томат, начинённый копчёной черешней — для гастрономического ресторана. Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.
Кстати, скоро мы запускаем подкаст "Правда тела". Будем говорить максимально честно о том, что такое "норма" для наших тел, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. И, конечно, поговорим про еду: диеты, правильное питание, страшные буквы "КБЖУ" и многое другое.
01:45 Яичница с томатами и то, что приготовила супруга. Чем сегодня завтракали?
05:00 Не туристический ресторан, а высокая кухня
06:40 "Мама кормила одной и той же кашей": почему у них разные вкусы?
07:45 "Что вчера подгорело"? Как начинается рабочий день
10:00 Сезонное и небанальное. Как новое блюдо появляется в ресторане
16:00 "Мы все работаем над тем, чтобы помидор, который вы едите, вам запомнился". Бабушкины рецепты VS научный подход
19:35 Умножаем на три? Как формируется цена на блюдо?
22:00 Поток или важная часть команды. Почему официанты с ними надолго?
24:10 "Сохранили всю команду и человеческий подход к людям". Как они пережили карантин
25:00 Почему не сделали доставку из ресторана?
26:30 "Он пришёл и сделал заказ, какой делал всегда". Изменился ли мир после пандемии?
28:20 Натуральность и польза: куда идут тренды в еде?
30:30 Национальная русская кухня — не миф?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене