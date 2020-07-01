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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
https://ria.ru/20200701/1573725388.html
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
2020-07-01T12:00
подкаст
как вы это делаете?!
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Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"

12:00 01.07.2020
123
Как вы это делаете?!
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
12:00
Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции? Ответы шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких, после которых вам точно захочется что-нибудь съесть.
Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запечённый в соли томат, начинённый копчёной черешней — для гастрономического ресторана. Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.
Кстати, скоро мы запускаем подкаст "Правда тела". Будем говорить максимально честно о том, что такое "норма" для наших тел, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. И, конечно, поговорим про еду: диеты, правильное питание, страшные буквы "КБЖУ" и многое другое.
01:45 Яичница с томатами и то, что приготовила супруга. Чем сегодня завтракали?
05:00 Не туристический ресторан, а высокая кухня
06:40 "Мама кормила одной и той же кашей": почему у них разные вкусы?
07:45 "Что вчера подгорело"? Как начинается рабочий день
10:00 Сезонное и небанальное. Как новое блюдо появляется в ресторане
16:00 "Мы все работаем над тем, чтобы помидор, который вы едите, вам запомнился". Бабушкины рецепты VS научный подход
19:35 Умножаем на три? Как формируется цена на блюдо?
22:00 Поток или важная часть команды. Почему официанты с ними надолго?
24:10 "Сохранили всю команду и человеческий подход к людям". Как они пережили карантин
25:00 Почему не сделали доставку из ресторана?
26:30 "Он пришёл и сделал заказ, какой делал всегда". Изменился ли мир после пандемии?
28:20 Натуральность и польза: куда идут тренды в еде?
30:30 Национальная русская кухня — не миф?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!Подкаст
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