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В Псковской области умер пациент с COVID-19
Еще один врач, работавший в COVID-центре в Псковской области, скончался от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
псков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, псков, общество

В Псковской области умер пациент с COVID-19

10:23 01.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Еще один врач, работавший в COVID-центре в Псковской области, скончался от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"У нас ещё одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Предварительный диагноз – COVID-19", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

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По словам Ведерникова, медик сдал тест на коронавирус 13 июня. Получив положительный результат, он начал амбулаторное лечение, поскольку сначала заболевание протекало в легкой форме.
"К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ", - уточнил Ведерников.
Сабиров проработал в медицинских учреждениях Пскова около 25 лет, в том числе 17 лет – в Псковской городской больнице, где запомнился коллегам как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист, добавил губернатор.
Ранее руководитель региона сообщал, что врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Поднебесный приехал из Опочецкой больницы в Псковской области в областной COVID-госпиталь, чтобы оказать помощь коллегам. Заразившись коронавирусом, он 21 мая попал в реанимацию и скончался в ночь на 4 июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьПсковОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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