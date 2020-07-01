В Псковской области умер пациент с COVID-19

"У нас ещё одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Предварительный диагноз – COVID-19", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

По словам Ведерникова, медик сдал тест на коронавирус 13 июня. Получив положительный результат, он начал амбулаторное лечение, поскольку сначала заболевание протекало в легкой форме.

"К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ", - уточнил Ведерников.

Ранее руководитель региона сообщал, что врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Поднебесный приехал из Опочецкой больницы в Псковской области в областной COVID-госпиталь, чтобы оказать помощь коллегам. Заразившись коронавирусом, он 21 мая попал в реанимацию и скончался в ночь на 4 июня.