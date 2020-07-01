В Крыму за сутки выявили семь случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 698 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 517 человек, из них 17 - за последние сутки.

При этом по данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших от коронавируса достигло 28 человек.