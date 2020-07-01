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Распространение нового коронавируса
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В Крыму за сутки выявили семь случаев коронавируса
Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым

В Крыму за сутки выявили семь случаев коронавируса

10:22 01.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 698 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 517 человек, из них 17 - за последние сутки.
При этом по данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших от коронавируса достигло 28 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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