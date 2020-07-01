В Гонконге полиция применила водометы против протестующих

Ранее сообщалось, что полиция произвела первое задержание за нарушение нового закона о национальной безопасности, задержанным оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая.

Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд. Полиция также предупредила, что слоганы за независимость, которые выкрикивают демонстранты, также нарушают новый закон о национальной безопасности.