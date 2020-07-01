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В России упали продажи кваса и мороженого
В начале лета россияне стали покупать меньше кваса и мороженого, традиционно пользующихся большой популярностью в теплое время года. Об этом сообщает RT со... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:31
россия
квас
мороженое
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, квас, мороженое, общество

В России упали продажи кваса и мороженого

10:20 01.07.2020 (обновлено: 10:31 01.07.2020)
2959
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПродажа мороженого в Москве
Продажа мороженого в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В начале лета россияне стали покупать меньше кваса и мороженого, традиционно пользующихся большой популярностью в теплое время года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
С 1 по 22 июня продажи кваса упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на продукт составила 67 рублей.
Продажи мороженого упали на 8%. Средняя цена — 66 рублей.
Всего специалисты "Такском" проанализировали более 19 миллиардов кассовых чеков.
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