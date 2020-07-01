https://ria.ru/20200701/1573725165.html
В России упали продажи кваса и мороженого
В начале лета россияне стали покупать меньше кваса и мороженого, традиционно пользующихся большой популярностью в теплое время года. Об этом сообщает RT со... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:20
2020-07-01T10:31
россия
квас
мороженое
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725582_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_c879ca623829edfb0755c2fc6e723b61.jpg
https://ria.ru/20200617/1573066676.html
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725582_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_c879ca623829edfb0755c2fc6e723b61.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725582_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29d8b1e24c03a34e14f340ea50e2c375.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725582_301:0:2349:2048_1400x0_80_0_0_3825a0e0ff38722626f78f4c43908e84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, квас, мороженое, общество