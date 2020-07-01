https://ria.ru/20200701/1573725020.html
В Эстонии открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Участки для голосования по поправкам к конституции РФ в среду открылись в Таллине и Нарве, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:16
2020-07-01T10:16
голосование по поправкам в конституцию
пярну
конституция рф
владимир путин
эстония
таллин
в мире
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пярну, конституция рф, владимир путин, эстония, таллин, в мире, политика