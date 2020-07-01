В Москве все участки для голосования по поправкам работают штатно

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все участки для голосования в Москве открылись вовремя в 8.00 и работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Все в порядке. Открылись в 8 утра все 3604 участка, все работают в спокойном штатном режиме, идёт процесс голосования, 1978 участков оснащены КОИБами, они тоже работают сегодня. Также сегодня работает видеонаблюдение с трансляцией в интернет", - сказал Реут.
Он напомнил, что во вторник завершился процесс электронного голосования, и сегодня те, кто на него были записаны, но так и не проголосовали, могут прийти на свой участок по месту жительства и проголосовать до 20.00, также до 17.00 принимаются заявки на надомное голосование.
Онлайн-голосование по поправкам к конституции РФ проходило с 10:00 25 июня по 20:00 30 июня. Принять в нем участие могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.