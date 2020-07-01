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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573724987.html
В Москве все участки для голосования по поправкам работают штатно
Все участки для голосования в Москве открылись вовремя в 8.00 и работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:15
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Москве все участки для голосования по поправкам работают штатно

10:15 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все участки для голосования в Москве открылись вовремя в 8.00 и работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Все в порядке. Открылись в 8 утра все 3604 участка, все работают в спокойном штатном режиме, идёт процесс голосования, 1978 участков оснащены КОИБами, они тоже работают сегодня. Также сегодня работает видеонаблюдение с трансляцией в интернет", - сказал Реут.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Он напомнил, что во вторник завершился процесс электронного голосования, и сегодня те, кто на него были записаны, но так и не проголосовали, могут прийти на свой участок по месту жительства и проголосовать до 20.00, также до 17.00 принимаются заявки на надомное голосование.
Онлайн-голосование по поправкам к конституции РФ проходило с 10:00 25 июня по 20:00 30 июня. Принять в нем участие могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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