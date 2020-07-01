В Москве все участки для голосования по поправкам работают штатно

"Все в порядке. Открылись в 8 утра все 3604 участка, все работают в спокойном штатном режиме, идёт процесс голосования, 1978 участков оснащены КОИБами, они тоже работают сегодня. Также сегодня работает видеонаблюдение с трансляцией в интернет", - сказал Реут.

Он напомнил, что во вторник завершился процесс электронного голосования, и сегодня те, кто на него были записаны, но так и не проголосовали, могут прийти на свой участок по месту жительства и проголосовать до 20.00, также до 17.00 принимаются заявки на надомное голосование.