В Тюменской области почти 60% избирателей проголосовали по поправкам

"В общероссийском голосовании по поправкам в конституцию РФ по данным на 10.00 1 июля проголосовали уже 676 676 человек, явка достигла 59,99%. Сегодня на участках работают 286 камер видеонаблюдения, они позволяют осуществлять объективный контроль над ходом голосования, задействованы 114 комплексов для обработки бюллетеней. За легитимностью и порядком голосования, установленного ЦИК, на участках следят независимые общественные наблюдатели, волонтеры конституции, мероприятие освещают представители СМИ", - говорится в сообщении.