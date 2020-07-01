Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573724909.html
В Тюменской области почти 60% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 60% избирателей Тюменской области проголосовали на 10.00 (8.00 мск) среды по поправкам к конституции, сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
тюменская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723056_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c17c90067e2ecf746c29ded9882915eb.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723056_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c17c90067e2ecf746c29ded9882915eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723056_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1303a462a021b8938282015cdbf26382.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723056_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_543fde53d958b94f6854d33ee385b578.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, тюменская область, политика

В Тюменской области почти 60% избирателей проголосовали по поправкам

10:13 01.07.2020
93
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Почти 60% избирателей Тюменской области проголосовали на 10.00 (8.00 мск) среды по поправкам к конституции, сообщает избирком региона.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"В общероссийском голосовании по поправкам в конституцию РФ по данным на 10.00 1 июля проголосовали уже 676 676 человек, явка достигла 59,99%. Сегодня на участках работают 286 камер видеонаблюдения, они позволяют осуществлять объективный контроль над ходом голосования, задействованы 114 комплексов для обработки бюллетеней. За легитимностью и порядком голосования, установленного ЦИК, на участках следят независимые общественные наблюдатели, волонтеры конституции, мероприятие освещают представители СМИ", - говорится в сообщении.
За прошлые дни в региональный избирком поступило шесть обращений и заявлений, все они рассмотрены. На сегодня сообщений о правонарушениях и нарушениях порядка голосования в избирательные комиссии области не поступало, уточняет избирком.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
800002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинТюменская областьПолитика
Рекомендуем
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
В Москве все участки для голосования по поправкам работают штатно
Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
В Эстонии открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов
Вице-премьер Казахстана Тугжанов вылечился от COVID-19
Урны для бюллетеней
В Омской области 58% избирателей проголосовали по поправкам к 12.00
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
В Гонконге полиция применила водометы против протестующих
Памятник президенту США Аврааму Линкольну в Бостоне
В Бостоне уберут памятник с Линкольном, при котором отменили рабство
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Новосибирской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 410 пациентов с COVID-19
Ополченец ДНР
В ДНР заявили, что силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие
Машина скорой медицинской помощи
В Псковской области умер пациент с COVID-19
Пустая больничная палата
В Подмосковье более 36 тысяч пациентов выздоровели от COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
На Камчатке явка на голосовании по Конституции составила 42,5%
Государственный Исторический музей. Архивное фото
Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей
На избирательном участке
В Астраханской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам
Урны для бюллетеней
ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
Лента новостейМолния