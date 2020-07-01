В Тюменской области почти 60% избирателей проголосовали по поправкам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Почти 60% избирателей Тюменской области проголосовали на 10.00 (8.00 мск) среды по поправкам к конституции, сообщает избирком региона.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"В общероссийском голосовании по поправкам в конституцию РФ по данным на 10.00 1 июля проголосовали уже 676 676 человек, явка достигла 59,99%. Сегодня на участках работают 286 камер видеонаблюдения, они позволяют осуществлять объективный контроль над ходом голосования, задействованы 114 комплексов для обработки бюллетеней. За легитимностью и порядком голосования, установленного ЦИК, на участках следят независимые общественные наблюдатели, волонтеры конституции, мероприятие освещают представители СМИ", - говорится в сообщении.
За прошлые дни в региональный избирком поступило шесть обращений и заявлений, все они рассмотрены. На сегодня сообщений о правонарушениях и нарушениях порядка голосования в избирательные комиссии области не поступало, уточняет избирком.