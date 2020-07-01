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В Бостоне уберут памятник с Линкольном, при котором отменили рабство
Власти американского Бостона приняли решение убрать из парка в центре города памятник, изображающий 16-го президента США Авраама Линкольна, при котором в стране РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:24
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
авраам линкольн
бостон
сша
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Поверженные герои: в США и Европе массово сносят памятники
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм. В Вашингтоне подожгли статую Альберта Пайка, демонтировали памятник идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну, досталось и мореплавателю Христофору Колумбу за геноцид коренного населения Америки. Война с памятниками началась на волне массовых протестов, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, авраам линкольн, бостон, сша, в мире

В Бостоне уберут памятник с Линкольном, при котором отменили рабство

10:12 01.07.2020 (обновлено: 10:24 01.07.2020)
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© REUTERS / Brian SnyderПамятник президенту США Аврааму Линкольну в Бостоне
Памятник президенту США Аврааму Линкольну в Бостоне
© REUTERS / Brian Snyder
Памятник президенту США Аврааму Линкольну в Бостоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти американского Бостона приняли решение убрать из парка в центре города памятник, изображающий 16-го президента США Авраама Линкольна, при котором в стране было отменено рабство, и преклонившего колено афроамериканца.
"Сегодня художественная комиссия Бостона единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square", - говорится в заявлении комиссии.
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Речь идет о памятнике, который изображает в полный рост Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящим возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях. Дата демонтажа памятника пока неизвестна. Комиссия также выступила за то, чтобы рассмотреть возможность установки мемориала в другом месте, где он будет доступен для людей.
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Авраам Линкольн является 16-м президентом США, при котором и благодаря которому в стране отменили рабство. Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Он также подписал 13-ю поправку к конституции США, вступившую в силу двумя годами позже и запретившую рабство и подневольную работу.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАвраам ЛинкольнБостонСШАВ мире
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