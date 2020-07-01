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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице лечатся более 410 пациентов с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 414 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:11
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице лечатся более 410 пациентов с COVID-19

10:11 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 414 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1029. Из них с диагнозами: "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 984, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 414, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 20, в ОРИТ: 159, на ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 115 человек, поступили 86.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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