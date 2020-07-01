В Филатовской больнице лечатся более 410 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1029. Из них с диагнозами: "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 984, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 414, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 20, в ОРИТ: 159, на ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.