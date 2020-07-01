Совместные мероприятия России и Греции из-за пандемии отложены

"У нас есть полное понимание, что перенесено и что надо проводить. Мы с греческой стороной давно начали проговор, и у них тоже есть полная ясность, где мы отстали и где надо наверстывать. Прежде всего, это 13-я сессия российско-греческой межправительственной комиссии по экономическому промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ей должна предшествовать межсессионная встреча сопредседателей межправкомиссии. Это было отложено", - сказал посол.