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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573724659.html
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
На голосование по поправкам в Конституцию пришло более 50% россиян, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:12
элла памфилова
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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Ура. Голосование состоялось. Осталось набрать 50+ от проголосовавших "ЗА"
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, россия, конституция рф, политика

ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%

10:10 01.07.2020 (обновлено: 12:12 01.07.2020)
7546
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На голосование по поправкам в Конституцию пришло более 50% россиян, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования", — сообщила Памфилова в информцентре Центризбиркома.

Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаРоссияКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Ура. Голосование состоялось. Осталось набрать 50+ от проголосовавших "ЗА"
1 июля, 10:59
АВАндрей Викторович Зубрилин
710009
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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