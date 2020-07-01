https://ria.ru/20200701/1573724659.html
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
На голосование по поправкам в Конституцию пришло более 50% россиян, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:10
2020-07-01T12:12
элла памфилова
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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Андрей Викторович Зубрилин
Ура. Голосование состоялось. Осталось набрать 50+ от проголосовавших "ЗА"
17
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, россия, конституция рф, политика