Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 22 по 28 июня снизился на 3,8 пункта - до 73,9 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке антисептиков - на 7%, до 551 рубля. По остальным товарам он снизился, сильнее всего - по медицинским маскам (на 11,6%, до 107 рублей). Далее следуют лимоны (на 8,5%, до 54 рублей), перчатки (на 6%, до 94 рублей), кусковое мыло (на 4,3%, до 67 рублей), туалетная бумага (на 1,8%, до 54 рублей) и гречка (на 1,2%, до 80 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,8 пункта - до 73,9 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае от антисептиков. "Средний чек такого набора за неделю 22-28 июня составил 1007 рублей, в то время как неделей ранее был примерно на том же уровне - 1001 рубль. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю составило 18%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

Сильнее всего за неделю снизились продажи медицинских масок (на 34%) и перчаток (на 27%). Продажи лимонов упали на 18% в денежном выражении, мыла - на 16% антисептиков - на 14%, туалетной бумаги - на 12%, гречки - на 9%.