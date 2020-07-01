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Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 22 по 28 июня снизился... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:37
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта

10:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМужчина выбирает товары в магазине
Мужчина выбирает товары в магазине
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мужчина выбирает товары в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 22 по 28 июня снизился на 3,8 пункта - до 73,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
Средства защиты
20 июня, 10:57Распространение нового коронавируса
Названа главная ошибка при использовании антисептика
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке антисептиков - на 7%, до 551 рубля. По остальным товарам он снизился, сильнее всего - по медицинским маскам (на 11,6%, до 107 рублей). Далее следуют лимоны (на 8,5%, до 54 рублей), перчатки (на 6%, до 94 рублей), кусковое мыло (на 4,3%, до 67 рублей), туалетная бумага (на 1,8%, до 54 рублей) и гречка (на 1,2%, до 80 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,8 пункта - до 73,9 пункта.
Медицинские маски
19 июня, 11:11Распространение нового коронавируса
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В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае от антисептиков. "Средний чек такого набора за неделю 22-28 июня составил 1007 рублей, в то время как неделей ранее был примерно на том же уровне - 1001 рубль. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю составило 18%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
Сильнее всего за неделю снизились продажи медицинских масок (на 34%) и перчаток (на 27%). Продажи лимонов упали на 18% в денежном выражении, мыла - на 16% антисептиков - на 14%, туалетной бумаги - на 12%, гречки - на 9%.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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