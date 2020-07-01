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В Новосибирской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Сто новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, три человека скончались, сообщает в среду региональный... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:07
2020-07-01T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новосибирск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости.
Сто новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области
, три человека скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 6085 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3618 пациентов выздоровели (+122 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще три пациента. Это двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2293. В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 208 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1094 жителя региона, 25174 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.