В Новосибирской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Сто новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Сто новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , три человека скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 6085 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3618 пациентов выздоровели (+122 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что скончались еще три пациента. Это двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

"В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2293. В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели более 208 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1094 жителя региона, 25174 человек сняты с наблюдения.