В Подмосковье более 36 тысяч пациентов выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 36 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе лечение завершили 812 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в оперштабе.