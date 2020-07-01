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В Подмосковье более 36 тысяч пациентов выздоровели от COVID-19
Более 36 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:06
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье более 36 тысяч пациентов выздоровели от COVID-19

10:06 01.07.2020
87
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 36 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе лечение завершили 812 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в оперштабе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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