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В Омской области 58% избирателей проголосовали по поправкам к 12.00
Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Омской области составила 58% к 12.00 по местному времени (9.00 мск) сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:04
2020-07-01T10:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
омская область
омск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, омская область, омск, политика
ОМСК, 1 июл - РИА Новости.
Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Омской области
составила 58% к 12.00 по местному времени (9.00 мск) сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии.
"Сейчас (по данным на 12:00 по омскому времени) уже порядка 58% проголосовало, это с учётом тех людей, которые проголосовали до этого. Такой явки, такой активности мы не видели практически, наверное, никогда. Все хорошо, всё идёт пока в штатном режиме без нарушений ", - рассказал журналистам председатель региональной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.
Сегодня в Омской области открылись 1734 участка. По информации главы избиркома Омской области, всего в регионе с 25 по 29 июня проголосовали уже более 750 тысяч человек - это около 50% от количества избирателей. В основном, по словам Алексея Нестеренко, избиратели голосовали в помещениях, которые были оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Голосование в Омской области проходит с соблюдением необходимых мер безопасности. Как отметили в пресс-центре администрации Омска
, за ходом общероссийского голосования на 451 избирательном участке в городе следят более тысячи наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.