В Омской области 58% избирателей проголосовали по поправкам к 12.00

"Сейчас (по данным на 12:00 по омскому времени) уже порядка 58% проголосовало, это с учётом тех людей, которые проголосовали до этого. Такой явки, такой активности мы не видели практически, наверное, никогда. Все хорошо, всё идёт пока в штатном режиме без нарушений ", - рассказал журналистам председатель региональной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.