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В ДНР заявили, что силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:02
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/121003/74/1210037465_0:251:2749:1797_1400x0_80_0_0_56d5f21afd625f0b6b0bafaf1060a75b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие

10:02 01.07.2020
127
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 10 мин и противотанковых ракет.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000041
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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