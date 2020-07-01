Глава ГИБДД рассказал, как камеры видеофиксации дисциплинируют водителей

Он также рассказал, что, согласно статистике за первые пять месяцев 2020 года, наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона. Ещё миллион штрафов было выписано за непристёгнутый ремень, 3 миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.