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Глава ГИБДД рассказал, как камеры видеофиксации дисциплинируют водителей
Свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами, рассказал глава ГИБДД РФ генерал-лейтенант... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:00
россия
михаил черников
авто
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353
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россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф

Глава ГИБДД рассказал, как камеры видеофиксации дисциплинируют водителей

10:00 01.07.2020
298
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Москве
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами, рассказал глава ГИБДД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Он также рассказал, что, согласно статистике за первые пять месяцев 2020 года, наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона. Ещё миллион штрафов было выписано за непристёгнутый ремень, 3 миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.

"Более 85% из них вынесено именно системами фотовидеофиксации. Понятно, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей. Возможность получить штраф заставляет их соблюдать ПДД, а значит, снижается риск возникновения ДТП", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Аргументы и Факты".

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РоссияМихаил ЧерниковАвтоГИБДД МВД РФ
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