Глава ГИБДД рассказал, как камеры видеофиксации дисциплинируют водителей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами, рассказал глава ГИБДД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Он также рассказал, что, согласно статистике за первые пять месяцев 2020 года, наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона. Ещё миллион штрафов было выписано за непристёгнутый ремень, 3 миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.
"Более 85% из них вынесено именно системами фотовидеофиксации. Понятно, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей. Возможность получить штраф заставляет их соблюдать ПДД, а значит, снижается риск возникновения ДТП", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Аргументы и Факты".