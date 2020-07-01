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В Подмосковье начали проверку ДТП с автобусом и такси
Подмосковная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения автобуса и такси, в котором пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:00
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье начали проверку ДТП с автобусом и такси

10:00 01.07.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подмосковная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения автобуса и такси, в котором пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в областном главке МВД РФ сообщили, что восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Чехов. По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля такси произошло сегодня утром на автодороге Чехов-Кресты. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Проведение проверки поручено Чеховской городской прокуратуре.
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