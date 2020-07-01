В Подмосковье начали проверку ДТП с автобусом и такси

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Чехов. По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля такси произошло сегодня утром на автодороге Чехов-Кресты. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.