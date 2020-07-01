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Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового авто, заявил глава ГИБДД Михаил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:49
россия
михаил черников
авто
гибдд мвд рф
общество
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Не, у нас это бизнес. За первые полгода, уже порядка 45 млн. штрафников. Помножьте это хотя бы в среднем на тысячу рублей и вы офигеете от дохода. А что толку с ваших баллов?
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россия
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571914802_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_c5728e230772b6256778c931d2e8e000.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф, общество

Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

09:58 01.07.2020 (обновлено: 10:49 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили сервиса каршеринга
Автомобили сервиса каршеринга
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобили сервиса каршеринга. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового авто, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", — сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

Так, Черников предлагает каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей. Кроме того, по его мнению, можно направлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.
Черников также рассказал, за какие нарушения чаще всего штрафуют водителей на российских дорогах. Прежде всего это превышение скорости от 20 до 40 километров в час — за первые пять месяцев года за такое нарушение было выписано 39 миллионов штрафов. Еще 1,1 миллиона водителей получили штрафы за превышение скорости от 40 до 60 километров в час, миллион — за непристегнутый ремень. Три миллиона водителей проигнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона — стоп-линию и красный сигнал светофора.
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16000204
Обсудить 8
РоссияМихаил ЧерниковАвтоГИБДД МВД РФОбщество
Популярные комментарии
Не, у нас это бизнес. За первые полгода, уже порядка 45 млн. штрафников. Помножьте это хотя бы в среднем на тысячу рублей и вы офигеете от дохода. А что толку с ваших баллов?
1 июля, 13:00
Игорь Громов
900101
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