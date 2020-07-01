Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", — сказал он в интервью " Аргументам и фактам ".

Так, Черников предлагает каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей. Кроме того, по его мнению, можно направлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

Черников также рассказал, за какие нарушения чаще всего штрафуют водителей на российских дорогах. Прежде всего это превышение скорости от 20 до 40 километров в час — за первые пять месяцев года за такое нарушение было выписано 39 миллионов штрафов. Еще 1,1 миллиона водителей получили штрафы за превышение скорости от 40 до 60 километров в час, миллион — за непристегнутый ремень. Три миллиона водителей проигнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона — стоп-линию и красный сигнал светофора.