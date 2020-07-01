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В регионах России автопарки ГИБДД получат четыре тысячи патрульных машин
ГИБДД РФ планирует закупить в этом году порядка четырех тысяч патрульных автомобилей для региональных подразделений, сообщил глава ведомства Михаил Черников. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:57
михаил черников
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михаил черников, общество

В регионах России автопарки ГИБДД получат четыре тысячи патрульных машин

09:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС на пешеходном переходе
Автомобиль ДПС на пешеходном переходе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль ДПС на пешеходном переходе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД РФ планирует закупить в этом году порядка четырех тысяч патрульных автомобилей для региональных подразделений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

"Автомобильный парк региональных подразделений службы в прошлом году пополнился более чем на 4,7 тысячи патрульных машин, в этом - готовимся к закупке ещё почти четырех тысяч", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Аргументы и факты".

Черников отметил, что для помощи пострадавшим поставлено пять тысяч медицинских наборов, которые используют сотрудники Госавтоинспекции, выезжая на ДТП.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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