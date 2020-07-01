В регионах России автопарки ГИБДД получат четыре тысячи патрульных машин

"Автомобильный парк региональных подразделений службы в прошлом году пополнился более чем на 4,7 тысячи патрульных машин, в этом - готовимся к закупке ещё почти четырех тысяч", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Аргументы и факты".