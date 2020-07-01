В Москве еще три тысячи коек выведут из работы с COVID-19

"Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы", - добавила вице-мэр.