В Москве еще три тысячи коек выведут из работы с COVID-19

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще 3 тысячи коек в Москве будут выведены из работы с коронавирусной инфекцией, таким образом уже более половины коечного фонда стационаров, расположенных в Москве, вернется к стандартному режиму работы, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается, поэтому, с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей, мы продолжаем процесс обратного перепрофилирования медучреждений города. На этой неделе принято решение о выведении еще 3 тысячи коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом. Это больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина", - рассказала Ракова.
Она добавила, что "к работе в стандартном режиме также вернутся федеральные и частные медучреждения – ЦКБ "РЖД-Медицина", Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, Университетская клиническая больница №2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Медико-санитарная часть МВД России по Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России. "Таким образом, уже более половины всего коечного фонда, подготовленного для лечения пациентов с коронавирусом, вернется к нормальной работе", - сказала Ракова.
По её словам, в соответствии с временным стандартом койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.
"Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы", - добавила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.