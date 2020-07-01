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В Воронежской области число случаев COVID превысило 7,7 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 166, общее число заболевших превысило 7,7 тысячи, сообщает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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коронавирус в россии, воронежская область, общество

В Воронежской области число случаев COVID превысило 7,7 тысячи

09:54 01.07.2020 (обновлено: 09:55 01.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 166, общее число заболевших превысило 7,7 тысячи, сообщает правительство региона.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.

"В среду, 1 июля, официально подтверждено заражение 166 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7754 человек. Выздоровели 4286 пациентов. Умерли 44 человека.
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В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская областьОбщество
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