В Астраханской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на голосование по поправкам в конституцию России, по данным на 10.00 (9.00 мск), в Астраханской области составила 60,87%, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
К моменту открытия избирательных участков 1 июля явка в регионе составляла 59,6%.
"Явка на 10.00 (9.00 мск) составила 60,87%. Всего проголосовало 443 551 избиратель", - сказал он. Собеседник добавил, что существенных нарушений как за предыдущие дни голосования, так и за сегодняшний день, зафиксировано не было.
В среду в Астраханской области открылись 571 постоянный и 17 временных участков для голосования. На всех соблюдаются меры санитарной безопасности.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.