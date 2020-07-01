https://ria.ru/20200701/1573723982.html
В Севастополе около половины избирателей проголосовали по поправкам
Почти половина имеющих право голоса севастопольцев к утру 1 июля уже проголосовали по поправкам в Конституцию России, сообщили журналистам в избиркоме... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:53
2020-07-01T09:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
севастополь
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, севастополь, политика