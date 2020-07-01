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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Севастополе около половины избирателей проголосовали по поправкам
Почти половина имеющих право голоса севастопольцев к утру 1 июля уже проголосовали по поправкам в Конституцию России, сообщили журналистам в избиркоме... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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конституция рф, севастополь, политика

В Севастополе около половины избирателей проголосовали по поправкам

09:53 01.07.2020
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© РИА Новости / Василий БатановМужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Василий Батанов
Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Почти половина имеющих право голоса севастопольцев к утру 1 июля уже проголосовали по поправкам в Конституцию России, сообщили журналистам в избиркоме Севастополя.
"Число проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153 тысячи 36. Всего в Севастополе 317 тысяч 465 избирателей", - сообщили в избиркоме.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
Таким образом, явка избирателей Севастополя на голосование по поправкам к 1 июля составила 48,2%.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСевастопольПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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