На Ямале к 1 июля 68% избирателей проголосовали по поправкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Две трети избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе проголосовали по поправкам в Конституцию РФ до 1 июля, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Активность ямальцев по итогам шести дней общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ составила порядка 68%", - говорится в сообщении.
Согласно данным окружного избиркома, активнее всего голосуют жители районов с сельским населением, в большинстве из которых явка выше, чем в городах ЯНАО. При этом во всех муниципалитетах региона явка превысила 55% еще до 1 июля, в двух из них она приближается к 90%.