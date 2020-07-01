На Ямале к 1 июля 68% избирателей проголосовали по поправкам

Согласно данным окружного избиркома, активнее всего голосуют жители районов с сельским населением, в большинстве из которых явка выше, чем в городах ЯНАО. При этом во всех муниципалитетах региона явка превысила 55% еще до 1 июля, в двух из них она приближается к 90%.