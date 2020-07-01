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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Ямале к 1 июля 68% избирателей проголосовали по поправкам
Две трети избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе проголосовали по поправкам в Конституцию РФ до 1 июля, сообщает пресс-служба регионального избиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:49
голосование по поправкам в конституцию
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
конституция рф
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), конституция рф, политика

На Ямале к 1 июля 68% избирателей проголосовали по поправкам

09:49 01.07.2020
104
© РИА Новости / Александр КряжевАгитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ
Агитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Агитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Две трети избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе проголосовали по поправкам в Конституцию РФ до 1 июля, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
"Активность ямальцев по итогам шести дней общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ составила порядка 68%", - говорится в сообщении.
Согласно данным окружного избиркома, активнее всего голосуют жители районов с сельским населением, в большинстве из которых явка выше, чем в городах ЯНАО. При этом во всех муниципалитетах региона явка превысила 55% еще до 1 июля, в двух из них она приближается к 90%.
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Голосование по поправкам в КонституциюЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Конституция РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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