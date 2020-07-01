https://ria.ru/20200701/1573723838.html
На Чукотке свыше 74% избирателей проголосовали по поправкам
Свыше 74% избирателей на Чукотке, по данным на 18.00 (09.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:49
2020-07-01T09:49
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
владимир путин
анадырь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, конституция рф, владимир путин, анадырь, общество
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Свыше 74% избирателей на Чукотке, по данным на 18.00 (09.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
На Чукотке работает 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.
"К 18.00 проголосовало 22 123 человека - это 74,11%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушений или жалоб не зафиксировано.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.