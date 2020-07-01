На Чукотке свыше 74% избирателей проголосовали по поправкам

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Свыше 74% избирателей на Чукотке, по данным на 18.00 (09.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.

На Чукотке работает 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.

"К 18.00 проголосовало 22 123 человека - это 74,11%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушений или жалоб не зафиксировано.