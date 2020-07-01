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В Тамбовской области вылечились более трех тысяч заболевших COVID-19
Свыше 3 тысяч пациентов Тамбовской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выздоровели, число заболевших выросло почти до 4,8 тысячи... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:46
2020-07-01T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости.
Свыше 3 тысяч пациентов Тамбовской области
, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выздоровели, число заболевших выросло почти до 4,8 тысячи человек, сообщает в среду администрация региона.
За последние сутки в области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них - семь мужчин, 36 женщин, двое детей (девочка 16 лет, мальчик четырех лет). Возраст взрослых - от 24 до 84 лет. Один пациент прибыл из другого региона, 44 контактных с заболевшими.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4772, из них 1675 без клинических проявлений. 3064 выздоровели: 1472 выписаны из стационара, 1592 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 23", - говорится в сообщении.
Днем ранее число выздоровевших было 2996. Таким образом, за сутки в регионе выздоровели 68 пациентов.
На госпитализации в настоящий момент находятся 409 человек, из них диагноз "пневмония" - у 319 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3113, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1276.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.