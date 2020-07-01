В Тамбовской области вылечились более трех тысяч заболевших COVID-19

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Свыше 3 тысяч пациентов Свыше 3 тысяч пациентов Тамбовской области , у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выздоровели, число заболевших выросло почти до 4,8 тысячи человек, сообщает в среду администрация региона.

За последние сутки в области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них - семь мужчин, 36 женщин, двое детей (девочка 16 лет, мальчик четырех лет). Возраст взрослых - от 24 до 84 лет. Один пациент прибыл из другого региона, 44 контактных с заболевшими.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4772, из них 1675 без клинических проявлений. 3064 выздоровели: 1472 выписаны из стационара, 1592 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 23", - говорится в сообщении.

Днем ранее число выздоровевших было 2996. Таким образом, за сутки в регионе выздоровели 68 пациентов.

На госпитализации в настоящий момент находятся 409 человек, из них диагноз "пневмония" - у 319 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3113, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1276.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.