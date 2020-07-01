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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4408, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район, общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,4 тысячи

09:44 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4408, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 1 июля 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4408 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Во Владимире выявлено 817 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 689, в Петушинском районе - 530, в Муроме - 377, в Александровском районе - 346, в Ковровском районе - 313, Собинском - 263.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2724 пациента, скончались 64.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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