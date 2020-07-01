Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,4 тысячи

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4408, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 1 июля 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4408 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 817 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 689, в Петушинском районе - 530, в Муроме - 377, в Александровском районе - 346, в Ковровском районе - 313, Собинском - 263.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2724 пациента, скончались 64.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.