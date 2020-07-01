Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,4 тысячи

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 1 июля 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4408 случаев заболевания", - говорится в сообщении.