В Хабаровском крае более 38% избирателей проголосовали по поправкам

"Бдительные члены комиссии это установили, отвели его в отдельное помещение, дали ему возможность проголосовать, не прикасаясь к бюллетеню - с помощью других лиц поставили галочку. Это помещение с помощью дезинфекционной станции Хабаровска обработано. На некоторое время работу участка приостановили. С гражданином теперь будут заниматься правоохранительные органы", - сказал Накушнов.