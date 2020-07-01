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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Хабаровском крае более 38% избирателей проголосовали по поправкам
Количество проголосовавших по поправкам в конституцию РФ в Хабаровском крае к 15.00 (8.00 мск) увеличилось до 38,45%, тремя часами ранее свое мнение высказали... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:50
политика
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
хабаровск
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
политика, конституция рф, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае более 38% избирателей проголосовали по поправкам

09:44 01.07.2020 (обновлено: 09:50 01.07.2020)
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Количество проголосовавших по поправкам в конституцию РФ в Хабаровском крае к 15.00 (8.00 мск) увеличилось до 38,45%, тремя часами ранее свое мнение высказали 33,72% избирателей региона, сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
"В крае к этому часу, с учётом голосовавших досрочно, свое мнение высказали 379 095 человек, что составляет 38,45%. Жалоб на нарушения не поступало ", - сказал Накушнов.
По его словам, в Краснофлотском районе Хабаровска на участок пришел голосовать человек, который находился на самоизоляции по коронавирусу и не должен был приходить на участок.
"Бдительные члены комиссии это установили, отвели его в отдельное помещение, дали ему возможность проголосовать, не прикасаясь к бюллетеню - с помощью других лиц поставили галочку. Это помещение с помощью дезинфекционной станции Хабаровска обработано. На некоторое время работу участка приостановили. С гражданином теперь будут заниматься правоохранительные органы", - сказал Накушнов.
В свою очередь, председатель общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко сообщила, что члены палаты посетили большое количество участков и не выявили нарушений.
На избирательном участке
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"Сегодня общественный контроль был осуществлен и в СИЗО, там проголосовало 1,88 тысячи человек, нарушений не было, фактов принуждения не установлено, 100% голосовали находящиеся в учреждении. Помимо этого члены платы посетили избирательные участки, поговорили с наблюдателями, ни на одном участке замечаний не выявлено. Голосование идет спокойно", - сказала Кононенко.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
202003
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Голосование по поправкам в КонституциюПолитикаКонституция РФХабаровскХабаровский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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