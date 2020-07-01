В Хабаровском крае более 38% избирателей проголосовали по поправкам

ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Количество проголосовавших по поправкам в конституцию РФ в Хабаровском крае к 15.00 (8.00 мск) увеличилось до 38,45%, тремя часами ранее свое мнение высказали 33,72% избирателей региона, сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
"В крае к этому часу, с учётом голосовавших досрочно, свое мнение высказали 379 095 человек, что составляет 38,45%. Жалоб на нарушения не поступало ", - сказал Накушнов.
По его словам, в Краснофлотском районе Хабаровска на участок пришел голосовать человек, который находился на самоизоляции по коронавирусу и не должен был приходить на участок.
"Бдительные члены комиссии это установили, отвели его в отдельное помещение, дали ему возможность проголосовать, не прикасаясь к бюллетеню - с помощью других лиц поставили галочку. Это помещение с помощью дезинфекционной станции Хабаровска обработано. На некоторое время работу участка приостановили. С гражданином теперь будут заниматься правоохранительные органы", - сказал Накушнов.
В свою очередь, председатель общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко сообщила, что члены палаты посетили большое количество участков и не выявили нарушений.
"Сегодня общественный контроль был осуществлен и в СИЗО, там проголосовало 1,88 тысячи человек, нарушений не было, фактов принуждения не установлено, 100% голосовали находящиеся в учреждении. Помимо этого члены платы посетили избирательные участки, поговорили с наблюдателями, ни на одном участке замечаний не выявлено. Голосование идет спокойно", - сказала Кононенко.