В Республике Алтай выявили 64 новых случая коронавируса

"Выздоровел 21 пациент из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и Чемальского районов. По данным на утро 1 июля, 311 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 36 843 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 810 человек.