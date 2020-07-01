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Распространение нового коронавируса
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В Республике Алтай выявили 64 новых случая коронавируса
Шестьдесят четыре новых зараженных коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, в их числе 13 детей, сообщает региональный оперштаб по противодействию... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:43
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика алтай

В Республике Алтай выявили 64 новых случая коронавируса

09:43 01.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Шестьдесят четыре новых зараженных коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, в их числе 13 детей, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 44 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Шебалинского района, в том числе четырёх детей, и жителя Улаганского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 28 случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
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С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 745 случаев заболевания, в том числе 423 – в Кош-Агачском районе, 165 – в Горно-Алтайске, 51 – в Майминском районе, 31 – в Улаганском районе, 27 – в Турочакском районе, 16 – в Онгудайском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, 11 – в Шебалинском районе, 4 – в Усть-Канском районе, 4 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Смертельных случаев за сутки не зафиксировали, ранее в регионе скончался один пациент с коронавирусом.
"Выздоровел 21 пациент из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и Чемальского районов. По данным на утро 1 июля, 311 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
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За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 36 843 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 810 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Алтай
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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