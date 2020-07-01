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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Ливане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
Участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в здании посольства России в Бейруте в 8.00 (совпадает с московским), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ливан, в мире

В Ливане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

09:42 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в здании посольства России в Бейруте в 8.00 (совпадает с московским), передает корреспондент РИА Новости.
Граждане начали прибывать еще до открытия избирательного участка номер 8186.
Талия Хабриева
Вчера, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
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Служба внутренней безопасности Ливана по запросу посольства направила дополнительные силы для охраны и патрулирования территории, прилегающей к избирательному участку.
Перед открытием кинологи с собаками осмотрели территорию. До 20.00 у здания посольства организовано усиленное дежурство и охрана.
"Граждане РФ, проживающие на территории Ливана, проявляют повышенный интерес. Мы ожидаем, исходя из проведенной предварительной работы, достаточно высокую явку. О конкретных результатах можно будет говорить ближе к закрытию", - рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, советник посольства РФ Дмитрий Лебедев.
Всего официально в Ливане на консульском учете состоят более 1150 граждан РФ. По неофициальным данным, в стране проживают 2-3 тысячи российских граждан.
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За несколько дней до начала голосования консульский отдел посольства и сотрудники представительства Россотрудничества в Ливане разослали уведомления для граждан о графике работы участка с указанием мер безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса, в том числе о технических перерывах на 10-15 минут для санитарной обработки помещений, где проводится голосование.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЛиванВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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