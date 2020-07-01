В Ливане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в здании посольства России в Бейруте в 8.00 (совпадает с московским), передает корреспондент РИА Новости.

Граждане начали прибывать еще до открытия избирательного участка номер 8186.

Служба внутренней безопасности Ливана по запросу посольства направила дополнительные силы для охраны и патрулирования территории, прилегающей к избирательному участку.

Перед открытием кинологи с собаками осмотрели территорию. До 20.00 у здания посольства организовано усиленное дежурство и охрана.

"Граждане РФ, проживающие на территории Ливана, проявляют повышенный интерес. Мы ожидаем, исходя из проведенной предварительной работы, достаточно высокую явку. О конкретных результатах можно будет говорить ближе к закрытию", - рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, советник посольства РФ Дмитрий Лебедев.

Всего официально в Ливане на консульском учете состоят более 1150 граждан РФ. По неофициальным данным, в стране проживают 2-3 тысячи российских граждан.