На Алтае выявили коронавирус у 13 сотрудников избиркомов

БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Нескольких сотрудников избиркомов в Нескольких сотрудников избиркомов в Алтайском крае заменили из-за положительных тестов на коронавирус, всего COVID-19 выявили у 13 человек, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Ирина Акимова

"Именно тестирование нам показало, что 13 членов комиссий участковых с правом решающего голоса в разных муниципальных образованиях и разных участках совершенно, они получили положительный тест (на коронавирус)", - рассказала Акимова.

Членов избирательной комиссии тестировали на коронавирус перед началом голосования. Это было обязательно для тех, кто планировал работать в домах престарелых, больницах, следственных изоляторах. Остальные члены комиссий могли сдать тест по желанию.

"Если положительный тест имелся у нашего коллеги, то он не приступал к работе, в случае там, где это было необходимо для работы комиссии, замена происходила из резерва состава", - уточнила Акимова.

По данным регионального управления Роспотребнадзора , порядка 37% членов комиссий, это более 5,5 тысячи человек, прошли тестирование на COVID-19.

Как сообщалось ранее, явка на голосование по поправкам к конституции на 10.00 местного времени (6.00 мск) составила в Алтайском крае 38,66%. Проголосовали 700 905 избирателей. В регионе работают 1779 участков, 203 из них в оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.