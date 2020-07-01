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На Алтае выявили коронавирус у 13 сотрудников избиркомов
Нескольких сотрудников избиркомов в Алтайском крае заменили из-за положительных тестов на коронавирус, всего COVID-19 выявили у 13 человек, сообщила журналистам РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:40
распространение нового коронавируса
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конституция рф
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, конституция рф, здоровье - общество, алтайский край

На Алтае выявили коронавирус у 13 сотрудников избиркомов

09:40 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Нескольких сотрудников избиркомов в Алтайском крае заменили из-за положительных тестов на коронавирус, всего COVID-19 выявили у 13 человек, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Ирина Акимова.
"Именно тестирование нам показало, что 13 членов комиссий участковых с правом решающего голоса в разных муниципальных образованиях и разных участках совершенно, они получили положительный тест (на коронавирус)", - рассказала Акимова.
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Членов избирательной комиссии тестировали на коронавирус перед началом голосования. Это было обязательно для тех, кто планировал работать в домах престарелых, больницах, следственных изоляторах. Остальные члены комиссий могли сдать тест по желанию.
"Если положительный тест имелся у нашего коллеги, то он не приступал к работе, в случае там, где это было необходимо для работы комиссии, замена происходила из резерва состава", - уточнила Акимова.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, порядка 37% членов комиссий, это более 5,5 тысячи человек, прошли тестирование на COVID-19.
Как сообщалось ранее, явка на голосование по поправкам к конституции на 10.00 местного времени (6.00 мск) составила в Алтайском крае 38,66%. Проголосовали 700 905 избирателей. В регионе работают 1779 участков, 203 из них в оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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