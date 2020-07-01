https://ria.ru/20200701/1573723420.html
В ЕАО более 67% избирателей проголосовали по поправкам
Более 84,9 тысячи избирателей Еврейской автономной области, или 67,42 %, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 15.00 (8.00 мск), сообщает избирком... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:39
2020-07-01T09:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
биробиджан
еврейская автономная область
общество
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
биробиджан
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723091_0:148:3113:1899_1400x0_80_0_0_33181efb62a56ad6c1eff84d6b55ef60.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, биробиджан, еврейская автономная область, общество