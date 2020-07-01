В ЕАО более 67% избирателей проголосовали по поправкам

"На 15.00 явка, с учетом проголосовавших с 25 до 30 июня, составила 67,42%. Проголосовали 84 931 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая явка в Смидовичском районе - 78,26%, самая низкая в административном центре, городе Биробиджане - 62,01%.

Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля в регионе открылись все 183 участка для проведения голосования.