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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В ЕАО более 67% избирателей проголосовали по поправкам
Более 84,9 тысячи избирателей Еврейской автономной области, или 67,42 %, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 15.00 (8.00 мск), сообщает избирком... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
биробиджан
еврейская автономная область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, биробиджан, еврейская автономная область, общество

В ЕАО более 67% избирателей проголосовали по поправкам

09:39 01.07.2020
53
© РИА Новости / Павел ЛисицынНа избирательном участке
На избирательном участке
© РИА Новости / Павел Лисицын
На избирательном участке. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Более 84,9 тысячи избирателей Еврейской автономной области, или 67,42 %, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 15.00 (8.00 мск), сообщает избирком региона.
"На 15.00 явка, с учетом проголосовавших с 25 до 30 июня, составила 67,42%. Проголосовали 84 931 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая высокая явка в Смидовичском районе - 78,26%, самая низкая в административном центре, городе Биробиджане - 62,01%.
Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля в регионе открылись все 183 участка для проведения голосования.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФБиробиджанЕврейская автономная областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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