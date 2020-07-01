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Иран решительно ответит на попытки "политического удара" США по СВПД
Тегеран не станет терпеть попытки США нанести "политический удар" по ядерной сделке, ответит на это, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне попыток... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:40
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
совет безопасности оон
евросоюз
иран
сша
в мире
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире

Иран решительно ответит на попытки "политического удара" США по СВПД

09:35 01.07.2020 (обновлено: 10:40 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Тегеран не станет терпеть попытки США нанести "политический удар" по ядерной сделке, ответит на это, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне попыток Вашингтона продлить оружейное эмбарго против Тегерана, снятие которого предусмотрено соглашением.
"Если США захотят вновь нанести политический удар по СВПД, то им стоит знать, что Иран не будет это терпеть и продемонстрирует решительные действия в ответ на это", - сказал Роухани, чье выступление на заседании правительства транслировало иранское телевидение.
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На данный момент, по словам Роухани, Вашингтон нанес лишь "экономический удар" по соглашению.
Он также добавил, что Иран вернется к полноценному выполнению ядерной сделки в "тот же час", как только участники соглашения будут готовы реализовать взятые на себя в рамках соглашения обязательства.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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