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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573723169.html
В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 40%
Явка на голосовании по поправкам в конституцию составила в Алтайском крае 41,48%, данные на 12 часов по местному времени (8.00 мск) предоставили в региональной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алтайский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, алтайский край, политика

В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 40%

09:31 01.07.2020 (обновлено: 11:16 01.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкВолонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
Волонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в конституцию составила в Алтайском крае 41,48%, данные на 12 часов по местному времени (8.00 мск) предоставили в региональной избирательной комиссии.
"На 12.00 явка по Алтайскому краю в целом составила 41,48%, проголосовало 752 248 участников голосования", - сообщили журналистам в избиркоме.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Голосование в Алтайском крае проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.
"Все члены комиссий и избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые ручки). На участках приняты меры социального дистанцирования, оборудование и столы расставлены на расстоянии 1,5-2 метра. Соблюдается дезинфекционный режим. Все, кто заходит на избирательный участок, проходят через дезинфекционный коврик, обрабатывают руки санитайзером, им предлагают надеть маску и перчатки", - рассказала журналистам начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
Сегодня в Алтайском крае открылись 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Почти 52 тысячи человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и выбрали наиболее удобный участок для голосования.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлтайский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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