В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 40%

БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в конституцию составила в Алтайском крае 41,48%, данные на 12 часов по местному времени (8.00 мск) предоставили в региональной избирательной комиссии.
"На 12.00 явка по Алтайскому краю в целом составила 41,48%, проголосовало 752 248 участников голосования", - сообщили журналистам в избиркоме.
Голосование в Алтайском крае проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.
"Все члены комиссий и избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые ручки). На участках приняты меры социального дистанцирования, оборудование и столы расставлены на расстоянии 1,5-2 метра. Соблюдается дезинфекционный режим. Все, кто заходит на избирательный участок, проходят через дезинфекционный коврик, обрабатывают руки санитайзером, им предлагают надеть маску и перчатки", - рассказала журналистам начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
Сегодня в Алтайском крае открылись 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Почти 52 тысячи человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и выбрали наиболее удобный участок для голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.