В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 40%

"На 12.00 явка по Алтайскому краю в целом составила 41,48%, проголосовало 752 248 участников голосования", - сообщили журналистам в избиркоме.

Сегодня в Алтайском крае открылись 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Почти 52 тысячи человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и выбрали наиболее удобный участок для голосования.