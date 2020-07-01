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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722993.html
В Бурятии явка на голосование по поправкам к 10.00 составила 58,15%
Более половины избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:28
голосование по поправкам в конституцию
республика бурятия
конституция рф
политика
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республика бурятия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, конституция рф, политика

В Бурятии явка на голосование по поправкам к 10.00 составила 58,15%

09:28 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более половины избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики.
"На 10.00 (5.00 мск) 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 383 611 человек, явка составляла 58,15% от общего числа избирателей",  - говорится в сообщении.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
В Улан-Удэ всего приняло участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ 141 803 гражданина.
Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории республики. Голосование в общероссийский день голосования 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 образованы в общем порядке, 23 - в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БурятияКонституция РФПолитика
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