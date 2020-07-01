В Бурятии явка на голосование по поправкам к 10.00 составила 58,15%

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более половины избирателей Бурятии успели проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте правительства республики.

"На 10.00 (5.00 мск) 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 383 611 человек, явка составляла 58,15% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.

Улан-Удэ всего приняло участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ 141 803 гражданина.

Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории республики. Голосование в общероссийский день голосования 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 образованы в общем порядке, 23 - в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.