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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Более 80% избирателей Тувы проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 84% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ к утру среды, сообщается на сайте республиканского избиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
владимир путин
республика тыва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, госдума рф, владимир путин, республика тыва, общество

Более 80% избирателей Тувы проголосовали по поправкам в Конституцию

09:28 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 84% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ к утру среды, сообщается на сайте республиканского избиркома.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 84,65%", - говорится в сообщении.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 23:58Голосование по поправкам в Конституцию
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По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
По данным республиканского избиркома, в марте 2018 года на выборах президента страны явка на вечер составляла чуть более 83%, а на выборах в ГД в 2016 году - почти 68%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРеспублика ТываОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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