Более 80% избирателей Тувы проголосовали по поправкам в Конституцию

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 84% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ к утру среды, сообщается на сайте республиканского избиркома.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 84,65%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
По данным республиканского избиркома, в марте 2018 года на выборах президента страны явка на вечер составляла чуть более 83%, а на выборах в ГД в 2016 году - почти 68%.