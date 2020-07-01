Австралия увеличит оборонный бюджет на 48 миллиардов долларов

"Мы не видели такого слияния глобальной экономической и стратегической нестабильности, которая сейчас заметна здесь, в Австралии, в нашем регионе с момента угрозы существованию, с которой мы столкнулись в 1930-1940 годах, когда региональный порядок был нарушен", - сказал премьер, представляя новую военную стратегию.