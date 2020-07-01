На Украине число случаев коронавируса приблизилось к 45 тысячам

"За минувшие сутки заболели 664 человека, из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 433 человека. Всего за время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3270 детей и 6765 медработников. Всего выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев 1173", - сказал Степанов.