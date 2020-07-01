На Украине число случаев коронавируса приблизилось к 45 тысячам

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 664, до 44 998, умерли еще 14 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 664 человека, из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 433 человека. Всего за время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3270 детей и 6765 медработников. Всего выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев 1173", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 143, Закарпатской – 72 и Ровенской – 72.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.