В Волгоградской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам

"С 25 по 30 июня участие в голосовании приняло 1 184 122 (64,31%) избирателя в регионе", - говорится в сообщении избиркома.

Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, для каждого участника подготовлен набор с бюллетенем и средствами индивидуальной защиты. В Волгоградской области избиратели могут принять участие в опросе о переводе времени с местного на московское.