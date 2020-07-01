В Волгоградской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам

ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей в Волгоградской области проголосовали по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщает в среду избирательная комиссия региона.
По информации ведомства, в Волгоградской области открыты 1492 избирательных участка.
"С 25 по 30 июня участие в голосовании приняло 1 184 122 (64,31%) избирателя в регионе", - говорится в сообщении избиркома.
Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, для каждого участника подготовлен набор с бюллетенем и средствами индивидуальной защиты. В Волгоградской области избиратели могут принять участие в опросе о переводе времени с местного на московское.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.