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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722831.html
В Волгоградской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам
Более 60% избирателей в Волгоградской области проголосовали по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщает в среду избирательная комиссия региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
волгоградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
конституция рф, владимир путин, волгоградская область, общество

В Волгоградской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам

09:21 01.07.2020
184
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Мужчина на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей в Волгоградской области проголосовали по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщает в среду избирательная комиссия региона.
По информации ведомства, в Волгоградской области открыты 1492 избирательных участка.
"С 25 по 30 июня участие в голосовании приняло 1 184 122 (64,31%) избирателя в регионе", - говорится в сообщении избиркома.
Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, для каждого участника подготовлен набор с бюллетенем и средствами индивидуальной защиты. В Волгоградской области избиратели могут принять участие в опросе о переводе времени с местного на московское.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВолгоградская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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