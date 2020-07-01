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В Москве еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 1796 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 152 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:33
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19

09:18 01.07.2020 (обновлено: 09:33 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ещё 1796 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 152 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193" - сообщила Ракова.
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Она напомнила, что чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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