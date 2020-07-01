В Москве еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ещё 1796 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 152 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193" - сообщила Ракова.
Она напомнила, что чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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