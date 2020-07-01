В Ростовской области столетняя женщина выздоровела от COVID-19

"Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения", - написал он.

По информации Голубева, в госпиталь женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтвержденным коронавирусом и его осложнением - внебольничной пневмонией.

По данным на 30 июня, в Ростовской области 9611 заболевших коронавирусом. Из них 5744 человека выздоровели, 125 умерли. В стационарах находятся 711 пациентов, в том числе 39 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.