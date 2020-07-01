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В Ростовской области столетняя женщина выздоровела от COVID-19
Врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области, женщина выписана домой, сообщил в Instagram губернатор региона Василий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий голубев
волгодонск
ростовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий голубев, волгодонск, ростовская область, общество

В Ростовской области столетняя женщина выздоровела от COVID-19

09:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медики. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области, женщина выписана домой, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев.
"Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения", - написал он.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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По информации Голубева, в госпиталь женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтвержденным коронавирусом и его осложнением - внебольничной пневмонией.
"Две недели получала лечение, сейчас самочувствие волгодончанки удовлетворительное", - добавил губернатор.
По данным на 30 июня, в Ростовской области 9611 заболевших коронавирусом. Из них 5744 человека выздоровели, 125 умерли. В стационарах находятся 711 пациентов, в том числе 39 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
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