https://ria.ru/20200701/1573722557.html
В Калмыкии к 1 июля более половины избирателей проголосовали по поправкам
Более половины избирателей в Калмыкии проголосовали по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:14
2020-07-01T09:14
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика калмыкия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625370_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_df1ab35301758db0579111c715276a9b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625370_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_df1ab35301758db0579111c715276a9b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625370_254:0:2985:2048_1400x0_80_0_0_799ebb6f28b0420411b12b47aeba261f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625370_441:0:2489:2048_1400x0_80_0_0_7a240d3ce32f62051536edd4dbb784b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, республика калмыкия, политика