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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722525.html
В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 71%
Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 (8.00 мск) составила 71,55%, сообщила председатель ЦИК республики Илона... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:14
голосование по поправкам в конституцию
петр макаренко
республика башкортостан
конституция рф
уфа
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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петр макаренко, республика башкортостан, конституция рф, уфа, общество

В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 71%

09:14 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 (8.00 мск) составила 71,55%, сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и работали все эти дни.
Работа информационного центра ЦИК России
29 июня, 16:09Голосование по поправкам в Конституцию
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"По состоянию на 10 часов сегодня явка участников голосования в день голосования составила 71,55%", - сказала Макаренко журналистам.
По её информации, явка в Уфе составила 73,19%, по городам республики – 66,35%, по районам – 72,71%.
Макаренко отметила, что до дня голосования в республике своё мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали 2,1 миллиона человек, то составляет 69,1% от общего числа участников голосования, включённых в список.
В Башкирии около 3,05 миллиона участников голосования, которые могут высказать своё мнение по поправкам в Конституцию РФ более чем на 3,4 тысячи избирательных участках.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюПетр МакаренкоРеспублика БашкортостанКонституция РФУфаОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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