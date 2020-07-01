В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 71%

КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Явка избирателей Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 (8.00 мск) составила 71,55%, сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и работали все эти дни.

"По состоянию на 10 часов сегодня явка участников голосования в день голосования составила 71,55%", - сказала Макаренко журналистам.

По её информации, явка в Уфе составила 73,19%, по городам республики – 66,35%, по районам – 72,71%.

Макаренко отметила, что до дня голосования в республике своё мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали 2,1 миллиона человек, то составляет 69,1% от общего числа участников голосования, включённых в список.